AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) büßt am Freitagabend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent auf 163,15 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 163,15 USD. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 163,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.493.533 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,64 USD an. Gewinne von 14,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Abschläge von 53,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

