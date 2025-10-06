AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 28,5 Prozent auf 211,66 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 28,5 Prozent auf 211,66 USD zu. In der Spitze gewann die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 226,30 USD. Bei 226,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 28.111.546 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 226,30 USD. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,92 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 76,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 176,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,69 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vorlegen.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

