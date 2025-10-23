AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 234,45 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 234,45 USD zu. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 235,74 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,23 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.988.189 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 3,59 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Abschläge von 67,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,16 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,69 Mrd. USD im Vergleich zu 5,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 präsentieren. AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

