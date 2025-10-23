AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zieht am Donnerstagnachmittag an

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 232,52 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 232,52 USD. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 232,77 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 230,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.102.650 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 4,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,10 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,00 USD.

Am 05.08.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,84 Mrd. USD eingefahren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

