AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Bären lasten am Abend auf AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,8 Prozent auf 200,40 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,8 Prozent auf 200,40 USD. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 194,31 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,67 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 9.657.390 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,05 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 33,26 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

