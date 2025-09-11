American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der American Express

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 328,00 USD abwärts.

Um 15:49 Uhr rutschte die American Express-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 328,00 USD ab. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 327,44 USD. Bei 329,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 27.254 American Express-Aktien gehandelt.

Bei 332,27 USD erreichte der Titel am 06.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 1,30 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,40 USD.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

