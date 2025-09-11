DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Notierung im Blick

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Freitagabend mit Abschlägen

12.09.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Freitagabend mit Abschlägen

Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 326,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
280,45 EUR 4,60 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 326,05 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 324,38 USD. Mit einem Wert von 329,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 97.205 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 332,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,91 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 32,33 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,40 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 18.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,93 Mrd. USD – ein Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,33 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
