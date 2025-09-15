DAX23.394 -1,5%ESt505.387 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.732 -0,3%Nas22.330 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,24 +1,1%Gold3.683 +0,1%
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
American Express im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

16.09.25 16:10 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 325,95 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
275,95 EUR -1,10 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 325,95 USD. Bei 325,95 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 327,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 33.444 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2025 markierte das Papier bei 332,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 220,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 32,31 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,40 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Am 18.07.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 4,08 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 19,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.10.2025 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
