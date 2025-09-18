American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von American Express zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 343,73 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 343,73 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die American Express-Aktie bei 344,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 342,53 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 666.753 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 344,26 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 35,81 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,40 USD belaufen.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 19,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die American Express-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,33 USD im Jahr 2025 aus.



