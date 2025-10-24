American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express verteuert sich am Freitagnachmittag
Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 360,14 USD.
Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 360,14 USD. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 360,32 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 358,40 USD. Bisher wurden heute 36.826 American Express-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 360,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,05 Prozent. Bei 220,64 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 63,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,09 USD.
American Express ließ sich am 17.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,49 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 20,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,42 USD je American Express-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
