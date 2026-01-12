DAX25.359 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,68 +0,6%Gold4.584 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 131 Euro - 'Overweight'

13.01.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
86,55 EUR 0,55 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 137,70 auf 131,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktien von Internetportalbetreiber dürften sich 2026 besser schlagen, schrieb Andrew Ross in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Wachstumsperspektiven seien gut, KI hin oder her. Scout24 zähle zu seinen Favoriten, auf Rightmove blicke er hingegen vorsichtig. Die Zieländerung reflektiere kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
09:41Scout24 OverweightBarclays Capital
09:31Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
