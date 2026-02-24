ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem mehr als 20-prozentigen Kursrückgang seit seiner letzten Einschätzung der Aktien erschienen die schwache Umsatzentwicklung und das immer noch schwierige Konjunkturumfeld angemessen eingepreist, begründete Robert-Jan van der Horst am Dienstagabend seine Kaufempfehlung. Die starke Profitabilität und die soliden mittelfristigen Aussichten des Brennstoffzellenspezialisten erschienen darin aber noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf SFC Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SFC Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent