ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro

25.02.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SFC Energy AG
14,66 EUR 0,20 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem mehr als 20-prozentigen Kursrückgang seit seiner letzten Einschätzung der Aktien erschienen die schwache Umsatzentwicklung und das immer noch schwierige Konjunkturumfeld angemessen eingepreist, begründete Robert-Jan van der Horst am Dienstagabend seine Kaufempfehlung. Die starke Profitabilität und die soliden mittelfristigen Aussichten des Brennstoffzellenspezialisten erschienen darin aber noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu SFC Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:01SFC Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.2026SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
19.11.2025SFC Energy BuyWarburg Research
19.11.2025SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025SFC Energy BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:01SFC Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025SFC Energy BuyWarburg Research
18.11.2025SFC Energy BuyWarburg Research
23.10.2025SFC Energy BuyWarburg Research
27.08.2025SFC Energy BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
03.02.2026SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
19.11.2025SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.06.2020SFC Energy SellWarburg Research

