DAX23.676 +0,5%Est505.774 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 -1,7%Nas22.374 +1,2%Bitcoin63.969 -1,6%Euro1,1537 +0,3%Öl102,2 +1,2%Gold5.017 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Deutsche Bank, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Markt im Erholungsmodus: DAX nach schwachem Start fester - Ölpreise weiter im Fokus Markt im Erholungsmodus: DAX nach schwachem Start fester - Ölpreise weiter im Fokus
Lufthansa-Aktie steigt: Konzern wirbt mit verbessertem Vorsorgeangebot um Piloten - Ufo startet Urabstimmung Lufthansa-Aktie steigt: Konzern wirbt mit verbessertem Vorsorgeangebot um Piloten - Ufo startet Urabstimmung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Outperform'

17.03.26 12:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
67,55 EUR 0,55 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 99 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Betrieb von Veranstaltungsstätten dürfte für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an Bedeutung gewinnen, schrieb Annick Maas in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung, mit Blick auf den überraschenden Bau einer Multifunktionsarena in Mailand. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2026 um ein Prozent an./rob/gl/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf CTS Eventim

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CTS Eventim

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
08:21CTS Eventim OutperformBernstein Research
11.03.2026CTS Eventim OverweightBarclays Capital
10.03.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:21CTS Eventim OutperformBernstein Research
11.03.2026CTS Eventim OverweightBarclays Capital
10.03.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen