JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. "Die Bühne ist bereitet für 2026", schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend mit Blick auf die jüngste Kursschwäche. Darin sieht die Expertin nämlich eine hervorragende Einstiegschance in eine sich beschleunigende Wachstumsstory mit strukturellem Margenpotenzial./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT

