CTS Eventim Aktie

65,75 EUR +0,25 EUR +0,38 %
STU
Marktkap. 6,13 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

CTS Eventim
CTS Eventim
65,75 EUR 0,25 EUR 0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. "Die Bühne ist bereitet für 2026", schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend mit Blick auf die jüngste Kursschwäche. Darin sieht die Expertin nämlich eine hervorragende Einstiegschance in eine sich beschleunigende Wachstumsstory mit strukturellem Margenpotenzial./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,70 €		 Abst. Kursziel*:
67,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,30%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 CTS Eventim Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Rational, DWS Group, Jost Werke, CTS Eventim, Freenet
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 19.02.26
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX mittags im Aufwind
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX
EQS Group CTS EVENTIM: Successful Olympic Premiere for New Arena in Milano
EQS Group CTS EVENTIM: Ten-Year Naming Rights Partnership with Unipol – Arena Milano Renamed Unipol Dome
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group CTS EVENTIM: Italian rock superstar Ligabue will open the stage of the spectacular, brand new ARENA MILANO
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
EQS Group CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
