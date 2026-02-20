CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,13 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. "Die Bühne ist bereitet für 2026", schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend mit Blick auf die jüngste Kursschwäche. Darin sieht die Expertin nämlich eine hervorragende Einstiegschance in eine sich beschleunigende Wachstumsstory mit strukturellem Margenpotenzial./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
65,70 €
|Abst. Kursziel*:
67,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
65,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
67,30%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
