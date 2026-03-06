CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,47 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einigung des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment mit dem US-Justizministerium in einem Kartellstreit habe letztlich eine Aufspaltung des Unternehmens verhindert, schrieb Lara Simpson am Dienstag. Auf CTS Eventim habe dies keine größeren unmittelbaren Auswirkungen. Es schaffe aber grundsätzlich mehr Klarheit für die Ticket-Vermarkter und Event-Veranstalter auf dem US-Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
68,40 €
|Abst. Kursziel*:
60,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,70%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|10:16
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK