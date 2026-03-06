DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2210 +3,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
CTS Eventim Aktie

68,45 EUR +0,40 EUR +0,59 %
STU
Marktkap. 6,47 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

10:16 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
68,45 EUR 0,40 EUR 0,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einigung des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment mit dem US-Justizministerium in einem Kartellstreit habe letztlich eine Aufspaltung des Unternehmens verhindert, schrieb Lara Simpson am Dienstag. Auf CTS Eventim habe dies keine größeren unmittelbaren Auswirkungen. Es schaffe aber grundsätzlich mehr Klarheit für die Ticket-Vermarkter und Event-Veranstalter auf dem US-Markt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,40 €		 Abst. Kursziel*:
60,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,70%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

10:16 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
