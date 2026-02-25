ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem eine ermutigende Belebung in Deutschland hervor./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:06 / GMT
