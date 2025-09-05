DAX23.651 -0,7%ESt505.352 -0,2%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.544 +0,1%Nas21.836 +0,2%Bitcoin95.997 +0,8%Euro1,1742 -0,2%Öl66,96 +1,1%Gold3.659 +0,6%
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 3,20 Euro

09.09.25 13:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
3,27 EUR -0,08 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown (Aroundtown SA) bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete dies am Montagabend in seiner Branchenanalyse mit dem guten Lauf der Aktien. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den europäischen Immobiliensektor und bestätigt unter anderem seine Kaufempfehlungen für Vonovia und Grand City./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

