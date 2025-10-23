ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Atoss Software auf 'Hold' - Ziel 120 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat ATOSS Software nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nicht nur das angehobene Margenziel für 2025 des Software-Anbieters positiv hervor. Er betonte zudem, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.2025
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.07.2025
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
