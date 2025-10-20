ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 45 auf 75 Euro angehoben und die Papiere des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Montag vorliegenden Neueinschätzung. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut. Hesse rechnet mit einer Neubewertung der Aktien mit dem in der Branche üblichen Vorlauf auf steigende Gewinnerwartungen ab dem zweiten Halbjahr 2026./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:01 / ET
