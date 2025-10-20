DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.234 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"? DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro

20.10.25 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
58,20 EUR 4,60 EUR 8,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 45 auf 75 Euro angehoben und die Papiere des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Montag vorliegenden Neueinschätzung. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut. Hesse rechnet mit einer Neubewertung der Aktien mit dem in der Branche üblichen Vorlauf auf steigende Gewinnerwartungen ab dem zweiten Halbjahr 2026./ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:01 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen