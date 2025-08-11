ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Zalando auf 31 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Fokus von Investoren habe sich weg vom Umsatzwachstum und hin zu womöglich geringeren Bruttomargen bewegt, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste des Online-Modehändlers machten diese aber attraktiv mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen