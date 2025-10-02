Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Donnerstagmittag zu

DAX24.449 +1,4%Est505.667 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,10 -0,5%Gold3.887 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

02.10.25 12:07 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 27,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
27,16 EUR 0,75 EUR 2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 27,16 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 27,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 428.949 Stück.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 47,57 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 22,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 38,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

