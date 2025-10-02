DAX24.331 +0,9%Est505.643 +1,1%MSCI World4.329 +0,2%Top 10 Crypto16,32 +0,1%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
Notierung im Blick

Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Vormittag positiv

02.10.25 09:29 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 26,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,43 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 26,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 26,85 EUR. Bei 26,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 49.605 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 38,00 EUR.

Zalando veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

