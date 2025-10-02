DAX24.297 +0,8%Est505.638 +1,0%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,45 +0,1%Gold3.869 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Wolfspeed A41JEH Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Zinssenkungen und "Deals" treibt Aktienkurse

02.10.25 09:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
85,72 EUR -0,58 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs
20,10 EUR 0,60 EUR 3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evolution Mining Ltd
6,16 EUR 0,19 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lasertec Corp
117,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Liontown Resources LtdShs
0,53 EUR 0,05 EUR 9,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NIO
6,63 EUR 0,09 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pilbara Minerals Ltd
1,36 EUR -0,03 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Westgold Resources Ltd Registered Shs
2,94 EUR 0,19 EUR 6,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xiaomi
6,06 EUR 0,09 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xpeng
20,90 EUR 0,80 EUR 3,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Deutlich nach oben ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien gegangen. Die Vorgaben aus den USA waren leicht positiv; die Anleger an der Wall Street nehmen den ungelösten Haushaltsstreit und die daraus resultierende vorübergehende Schließung von Behörden ("Shutdown") bislang relativ gelassen. Marktteilnehmer verwiesen auf Spekulationen, dass eine sich weiter eintrübende Wirtschaftslage als Folge des Shutdown die US-Notenbank zu weiteren Zinssenkungen veranlassen könnte. Das stütze die Aktienkurse. Auch die Hoffnung auf weitere Handelsvereinbarungen zwischen den USA und Ländern der Region habe zur Stimmungsaufhellung beigetragen.

Wer­bung

Angeführt wurden die asiatischen Handelsplätze von der Börse in Seoul, wo der Kospi um 2,7 Prozent zulegte und ein Rekordhoch erreichte. Eine Partnerschaft mit OpenAI bei KI-Chips trieb die Kurse der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix um 4,4 und 11 Prozent nach oben. Vom Freitag bis einschließlich kommenden Donnerstag bleibt der südkoreanische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen.

Technologiewerte gaben auch dem Hang-Seng-Index in Hongkong Rückenwind, der im späten Handel um 1,8 Prozent höher notierte. Ein positiver Analystenkommentar von JP Morgan verhalf Alibaba zu einem Plus von 4,1 Prozent. Nach Vorlage solider Absatzzahlen stiegen die Kurse der Elektroautohersteller Nio (+7,1%), Xiaomi (+4,2%) und Xpeng ( +2,7%). Die Börse in Shanghai war derweil noch immer wegen eines Feiertags geschlossen; wegen der "Goldenen Woche" ruht der Handel dort bis einschließlich kommenden Donnerstag.

In Tokio rückte der Nikkei-225-Index um 0,9 Prozent vor. Gesucht waren Aktien der Halbleiterbranche wie Lasertec (+2,7%), Tokyo Electron (+7,9%) oder Advantest (+2,5%).

Wer­bung

Der Aktienmarkt in Sydney schloss 1,1 Prozent im Plus. Zu den führenden Gewinnern gehörten Aktien des Lithium-Bergbaus. Die US-Regierung erwägt den Einstieg bei Produzenten sogenannter kritischer Mineralien, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Im Gegenzug könnte Australien Zollerleichterungen erhalten. Pilbara Minerals verbesserten sich um 5,1 und Liontown um 9,7 Prozent. Aktien von Goldminenbetreibern profitierten vom Höhenflug des Goldpreises, der von Rekord zu Rekord eilt. Unter anderem stiegen Evolution Mining um 3,7 und Westgold Resources um 8,3 Prozent.

===

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.945,90 +1,1% +8,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 44.936,73 +0,9% +12,6% 08:30

Kospi (Seoul) 3.549,21 +2,7% +47,9% 08:30

Shanghai-Comp. Feiertag +15,8% 09:00

Wer­bung

Hang-Seng (Hongk.) 27.331,03 +1,8% +34,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1752 0,2 1,1732 1,1751 +13,4%

EUR/JPY 172,85 0,2 172,53 173,02 +6,6%

EUR/GBP 0,8706 0,0 0,8702 0,8734 +5,5%

GBP/USD 1,3499 0,1 1,3480 1,3455 +7,5%

USD/JPY 147,08 0,0 147,05 147,24 -6,0%

USD/KRW 1.401,45 -0,1 1.402,80 1.403,20 -4,8%

USD/CNY 7,1147 0,0 7,1116 7,1094 -1,4%

USD/CNH 7,1328 0,1 7,1282 7,1258 -2,8%

USD/HKD 7,7802 -0,0 7,7820 7,7823 +0,2%

AUD/USD 0,6621 0,1 0,6614 0,6607 +6,9%

NZD/USD 0,5840 0,4 0,5815 0,5805 +3,6%

BTC/USD 118.724,90 0,9 117.616,90 114.609,70 +20,9%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,49 61,39 +0,2% +0,10 -13,0%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% +0,04 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.874,00 3.865,73 +0,2% +8,27 +46,9%

Silber 47,50 47,325 +0,4% +0,17 +61,4%

Platin 1.345,85 1.329,96 +1,2% +15,89 +52,5%

Kupfer 4,94 4,88 +1,1% +0,05 +20,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 03:23 ET (07:23 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen