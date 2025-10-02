ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 32 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem guten Quartalsstart für den Online-Modehändler habe sich die Branche in Deutschland weiter erholt und die Konkurrenz zuletzt positive Signale gesendet, schrieb Georgina Johanan in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November. Sie rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 96 Millionen Euro im dritten Quartal. Ihre Schätzung für das Gesamtjahr hob sie auf 594 Millionen Euro an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 19:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
