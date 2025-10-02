DAX24.290 +0,7%Est505.632 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,48 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 32 Euro - 'Neutral'

02.10.25 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,43 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem guten Quartalsstart für den Online-Modehändler habe sich die Branche in Deutschland weiter erholt und die Konkurrenz zuletzt positive Signale gesendet, schrieb Georgina Johanan in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November. Sie rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 96 Millionen Euro im dritten Quartal. Ihre Schätzung für das Gesamtjahr hob sie auf 594 Millionen Euro an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 19:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

