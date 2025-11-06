DAX 23.495 -1,0%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,39 -4,2%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.292 -1,7%Euro 1,1565 +0,1%Öl 63,78 +0,3%Gold 3.998 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Take Two 914508 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Canopy Growth, Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel
Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Von Panzern zu Satelliten - Rheinmetall steigt in Raumfahrtmarkt ein Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Von Panzern zu Satelliten - Rheinmetall steigt in Raumfahrtmarkt ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
22,82 EUR -1,52 EUR -6,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,88 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

Goldman Sachs Group Inc.

Zalando Buy

13:11 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
22,82 EUR -1,52 EUR -6,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht untermauere die Wachstumsstory des Onlinehändlers, sowohl im Geschäft mit Privatkunden als auch anderen Händlern, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. Zalando-Aktien bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,92 €		 Abst. Kursziel*:
91,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
92,81%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

13:11 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:01 Zalando Buy Deutsche Bank AG
11:46 Zalando Buy UBS AG
08:01 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Zalando Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

dpa-afx Abwärtstrend Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen
finanzen.net Zalando-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt mittags
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Zalando-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
finanzen.net Zalando-Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von UBS AG
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Freitagvormittag positiv
finanzen.net DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
EQS Group EQS-News: Zalando delivers strong Q3 growth with customer base surpassing 61 million; doubles down on sports opportunity, announcing partnership with German Football Federation 
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando Launches Share Buy-back for Share-based Remuneration Programs
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Zalando Appoints Anna Dimitrova as CFO, Adding Wealth of Experience in Finance, Strategy, M&A and Transformation, to Management Board
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen