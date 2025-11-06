Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht untermauere die Wachstumsstory des Onlinehändlers, sowohl im Geschäft mit Privatkunden als auch anderen Händlern, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. Zalando-Aktien bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

