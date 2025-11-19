DAX23.178 ±-0,0%Est505.519 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -3,1%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.928 -1,5%Euro1,1576 -0,1%Öl64,36 -0,7%Gold4.085 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

19.11.25 09:22 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Zalando zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 22,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,33 EUR -0,11 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,28 EUR an der Tafel. Die Zalando-Aktie legte bis auf 22,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,26 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,40 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 49.421 Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 21,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,34 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,58 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.11.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3,02 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen