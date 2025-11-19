Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 22,65 EUR nach oben.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 22,65 EUR. Bei 22,80 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 309.335 Zalando-Aktien gehandelt.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 21,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,58 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.11.2025. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,02 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Zalando-Aktie.

