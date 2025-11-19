Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 22,65 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 22,65 EUR. Bei 22,80 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 309.335 Zalando-Aktien gehandelt.
Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 21,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,58 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.11.2025. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,02 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Zalando-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet
Zalando-Aktie leichter: DFB erhält wohl Millionen im Jahr für Sponsoring-Partnerschaft
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen