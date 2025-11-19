DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.526 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.075 +0,2%
Zalando im Blick

Zalando Aktie News: Zalando steigt am Mittwochnachmittag

19.11.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando steigt am Mittwochnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 22,85 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,83 EUR 0,39 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 22,85 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 22,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,40 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 608.079 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. 75,40 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 21,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 7,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,58 EUR.

Am 06.11.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 3,02 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 26.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

