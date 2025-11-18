DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.352 -1,6%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1575 -0,1%Öl64,13 +0,2%Gold4.061 +0,4%
Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit Kursplus

18.11.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 22,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,27 EUR 0,16 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Zalando konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 22,32 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 22,50 EUR zu. Bei 21,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.288.132 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 79,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 21,09 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 5,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,58 EUR.

Zalando ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,02 Mrd. EUR – ein Plus von 26,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Zalando am 26.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
