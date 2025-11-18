Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 21,55 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 21,55 EUR. Bei 21,09 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 281.874 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 85,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 2,13 Prozent sinken.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,58 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 06.11.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Zalando am 26.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

