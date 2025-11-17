Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Mittag

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 22,71 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 22,71 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 22,64 EUR. Bei 22,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291.990 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,49 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,12 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,60 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,58 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,02 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

