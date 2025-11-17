Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 22,39 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 22,39 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 22,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 863.364 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 79,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 22,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 1,21 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,58 EUR aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 26.02.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
