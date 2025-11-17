DAX23.553 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +0,9%Nas22.910 ±0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1600 -0,2%Öl64,33 +0,1%Gold4.071 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursverlauf

Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagnachmittag auf rotes Terrain

17.11.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 22,39 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,18 EUR -0,94 EUR -4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 22,39 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 22,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 863.364 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 79,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 22,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 1,21 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,58 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 26.02.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Zalando-Aktie leichter: DFB erhält wohl Millionen im Jahr für Sponsoring-Partnerschaft

Zalando-Aktie trotz Kurszielsenkung durch RBC gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen