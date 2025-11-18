DAX23.303 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1588 ±-0,0%Öl64,28 +0,4%Gold4.043 -0,1%
Zalando Aktie News: Zalando verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

18.11.25 12:04 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,35 EUR 0,24 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,15 EUR. Bei 22,25 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,09 EUR nach. Bei 21,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 815.760 Aktien.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,95 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,09 EUR am 18.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,79 Prozent.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,58 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 06.11.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,02 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

