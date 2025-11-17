Zalando Aktie News: Zalando behauptet sich am Vormittag

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,93 EUR.

Bei der Zalando-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,93 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 23,00 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 22,85 EUR. Bei 22,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.501 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Mit einem Zuwachs von 74,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,12 EUR am 07.11.2025. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 3,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,58 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.11.2025. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 3,02 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

