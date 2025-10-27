ANALYSE-FLASH: RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat SAFRAN mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Das Wartungsgeschäft bleibe die wichtigste Quelle für steigende Erwartungen an den Triebwerksbauer, schrieb Ken Herbert am Sonntag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht sowie den angehobenen Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.2020
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
