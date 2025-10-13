ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach dem Kapitalmarkttag von 475 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Ergebnisziel für 2030 spiegle eine deutlich niedriger als von ihm erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 6 Prozent wider, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick jedoch für konservativ und erwarte, dass der Sportwagenbauer langfristig weiterhin besser als der Markt abschneiden werde./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.2025
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
