ANALYSE-FLASH: UBS belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 21,70 Euro

11.08.25 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
23,26 EUR 0,14 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Die jüngste Gewinnwarnung sei Verlusten aus Derivategeschäften geschuldet gewesen, schrieb Andrew Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Absicherungen gehörten allerdings zum Geschäft. Operativ sei die Stahlfertigung und -verarbeitung schwach verlaufen, das Handelsgeschäft hingegen besser als erwartet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
13:01Salzgitter NeutralUBS AG
09:36Salzgitter BuyBaader Bank
09:36Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
17.07.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:36Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13:01Salzgitter NeutralUBS AG
09:36Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
10.07.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.01.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
