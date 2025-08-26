ANALYSE-FLASH: UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Nach jüngsten Forschungsmisserfolgen seien die Anleger enorm nervös vor den anstehenden Phase-3-Daten zum Antikörper Amlitelimab gegen Atopische Dermatitis, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in seinem Ausblick. Dem Mittel werde am Finanzmarkt zugetraut, einen guten Teil der Dupixent-Profite zu ersetzen. Diesbezüglich seien die Anleger allerdings optimistischer als er und der Analystenkonsens. Weston erinnerte allgemein daran, dass Sanofi das dynamischste Ergebniswachstum gemessen am Core EPS in der europäischen Pharmabranche aufweise./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
