DAX 24.181 -0,2%ESt50 5.605 +1,0%MSCI World 4.284 +0,1%Top 10 Crypto 14,91 -3,2%Nas 22.480 -0,2%Bitcoin 94.876 -2,8%Euro 1,1637 +0,2%Öl 62,13 -0,2%Gold 4.195 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX schließt nach Richtungssuche schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX schließt Mittwochhandel mit leichten Abschlägen Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX schließt Mittwochhandel mit leichten Abschlägen
Tesla-Aktie wäre lukrativer gewesen: Roadster weiter in der Warteschleife - YouTuber zieht Konsequenzen Tesla-Aktie wäre lukrativer gewesen: Roadster weiter in der Warteschleife - YouTuber zieht Konsequenzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
84,01 EUR -0,75 EUR -0,88 %
STU
83,68 EUR -0,31 EUR -0,37 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 102,41 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Overweight

17:46 Uhr
Sanofi Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
84,01 EUR -0,75 EUR -0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Für das dritte Quartal liegt Analyst Richard Vosser beim Gewinn je Aktie um ein Prozent über den Konsensschätzungen, wie er am Mittwoch schrieb. Den Ausblick dürfte der Pharmahersteller bekräftigen. Dies sollte die Erwartungen am Markt stützen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 15:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Overweight

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
83,63 €		 Abst. Kursziel*:
25,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
84,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,99%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

17:46 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
07.10.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.25 Sanofi Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net Lukrative Sanofi-Investition? EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx EU-Kommission durchsucht Räumlichkeiten von Sanofi
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Sanofi-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Dow Jones Sanofi-Aktie im Minus: EU-Kartellbehörden haben Unternehmensräume durchsucht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: AXA, Duke Energy, Sanofi, Meta
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Sanofi-Aktie gibt nach: Neuigkeiten zu Dupixent und Tolebrutinib vermeldet
Zacks RVTY Collaborates With Sanofi for Early Detection of Type 1 Diabetes
Benzinga Sanofi AlphaMedix Study Hits Key Milestones In Phase 2 Study
Zacks Kymera Overcomes Sanofi Deal Update, Marches Ahead With Pipeline
Financial Times Brussels raids Sanofi in flu vaccine antitrust probe
Benzinga Sanofi Expands Insulin Savings Program To Cover All US Patients
PR Newswire Sanofi expands patient affordability program by offering access to all its insulins for $35 per month in the US
Benzinga Is Sanofi Gaining or Losing Market Support?
Benzinga FDA Delays Key Sanofi Multiple Sclerosis Drug Decision
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen