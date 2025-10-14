Sanofi Aktie
Marktkap. 102,41 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Für das dritte Quartal liegt Analyst Richard Vosser beim Gewinn je Aktie um ein Prozent über den Konsensschätzungen, wie er am Mittwoch schrieb. Den Ausblick dürfte der Pharmahersteller bekräftigen. Dies sollte die Erwartungen am Markt stützen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 15:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Overweight
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
83,63 €
|Abst. Kursziel*:
25,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
84,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,99%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|17:46
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
