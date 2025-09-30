Sanofi Aktie
Marktkap. 105,62 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Pharmakonzern sei auf einem guten Weg, im Jahr 2025 eine Marge von 28 Prozent zu erreichen, schrieb Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei hochattraktiv./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
85,93 €
|Abst. Kursziel*:
28,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,25%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
