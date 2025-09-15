DAX23.637 -0,5%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.750 -0,4%Euro1,1815 +0,4%Öl67,27 -0,3%Gold3.698 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 6,80 Euro

16.09.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
6,32 EUR 0,04 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 6,80 Euro belassen. Seit seiner Abstufung Anfang September habe die Aktie des Medienkonzerns mehr als 20 Prozent verloren und notiere nun unterhalb des Kursziels, begründete Jörg Philipp Frey seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Diese bedeute aber nicht, dass er an die aggressiven Synergieziele aus der Übernahme durch Konkurrent MFE glaube, betonte der Experte. Es gebe zudem einige Gewinnrisiken, und ein schwaches drittes Quartal sollte nicht überraschen. Die Erreichung der Jahresziele hänge stark vom Schlussquartal ab, für das die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr aber niedriger liege./rob/gl/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

