ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Ziel für TAG Immobilien auf 18,80 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19,70 auf 18,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Stippig beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung mit der am Vortag nach Börsenschluss bekannt gewordenen Kombination aus Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibungen, mit der der Immobilienkonzern seine Expansion in Polen finanziert. Er habe zwar spätestens für das zweite Quartal 2026 mit der Begebung einer Wandelanleihe gerechnet. Doch die Ausgabe neuer Aktien mit einem knapp 24-prozentigen Abschlag auf den Netto-Substanzwert auf Basis des letzten Schlusskurses halte er nicht für klug. Die Expansion in Polen hält Stippig aber grundsätzlich für richtig./rob/gl/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
Analysen zu TAG Immobilien AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|19.08.2025
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
