Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 zeigte sich schlussendlich schwächer.

Am Mittwoch tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,34 Prozent schwächer bei 5.018,39 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 43,977 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,163 Prozent auf 5.027,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5.035,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.013,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.096,12 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2024, notierte der S&P 500 bei 5.243,77 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 01.02.2024, bei 4.906,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2023, lag der S&P 500 bei 4.167,87 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,81 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 5.264,85 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Bio-Techne (+ 16,22 Prozent auf 73,46 USD), Garmin (+ 13,12 Prozent auf 163,42 USD), Amcor (+ 9,62 Prozent auf 9,80 USD), DuPont de Nemours (+ 8,01 Prozent auf 78,31 USD) und Paramount Global (+ 7,64 Prozent auf 12,26 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Leggett Platt (-26,67 Prozent auf 13,25 USD), First Republic Bank (-17,50 Prozent auf 0,03 USD), CVS Health (-16,84 Prozent auf 56,31 USD), Starbucks (-15,88 Prozent auf 74,44 USD) und Skyworks Solutions (-15,28 Prozent auf 90,30 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 21.671.782 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,807 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 300,00 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net