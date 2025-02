Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Montagnachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Apple zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 229,69 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 229,69 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 230,50 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 229,58 USD. Zuletzt wechselten 1.271.338 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. 13,24 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,08 USD ab. Abschläge von 28,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 242,76 USD.

Am 30.01.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,19 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 124,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,33 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

