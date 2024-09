Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 220,91 USD.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 220,91 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 223,05 USD. Bei 221,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.825.040 Apple-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 237,23 USD erreichte der Titel am 16.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Mit einem Kursverlust von 25,73 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,991 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,940 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 230,00 USD.

Apple ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 USD, nach 1,27 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 85,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,70 USD fest.

