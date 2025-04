Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Apple im Blick

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 203,02 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 203,02 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 203,29 USD. Bei 201,79 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.115.837 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 260,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,11 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 23,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 234,98 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 124,30 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 119,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,27 USD je Aktie belaufen.

