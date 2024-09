Apple Keynote

Jedes Jahr im Herbst lädt Apple zur Keynote ein. Welche Neuerungen das Team rund um CEO Tim Cook neben der neuen iPhone-Generation vorstellt und alle weiteren Details zum Event erfahren Sie hier im finanzen.net Live-Ticker zur Apple Keynote.

10:34 Uhr:

Apple schweigt zwar traditionell vor der September-Keynote über die neuen Produkte, doch die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten. Hin und wieder gelangt auch ein Leak an die Öffentlichkeit. Auch in diesem Jahr wird bereits eifrig über eine Vielzahl neuer Produkte spekuliert, darunter das iPhone 16, neue AirPods und die Apple Watch Series 10. Zudem: So wie jedes Jahr hoffen Apple-Fans auch 2024 auf das "One more thing" - kommt es dieses Mal zu einem großen Sensations-Launch eines neuartigen Produkts?

10:00 Uhr:

Der vorbörsliche Handel an der NASDAQ-Technologiebörse startet in diesem Moment. Die Aktionäre des iKonzerns sind vor der Keynote zuversichtlich: Die Apple-Aktie zeigt sich knapp neun Stunden vor Beginn des Events 0,73 Prozent höher bei 222,39 US-Dollar.

9:47 Uhr:

Es ist ungewöhnlich, dass Apple an einem Montag die neuen iPhones vorstellt. Der Deutschen Presse-Agentur nach ist dies damit zu erklären, dass Apple zwei anderen Ereignissen aus dem Weg gehen will. Am Dienstag wird in den USA die erste TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump erwartet, die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte. Zudem verkündet der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Entscheidung im Beihilfestreit zwischen Apple und der EU-Kommission, bei dem es um eine Steuernachzahlung von über 13 Milliarden US-Dollar in Irland geht. Es besteht die Möglichkeit, dass der Fall erneut an das Gericht der Europäischen Union zurückverwiesen wird. Gleichzeitig plant Huawei nur wenige Stunden nach dem iPhone-Event die Vorstellung eines neuen Smartphones, dessen Display sich an zwei Seiten falten lässt. Huawei, einst weltweit führend, verlor durch US-Sanktionen auf dem Apple-Heimatmarkt an Bedeutung, bleibt aber in China stark.

9:32 Uhr:

Nachdem die Keynote 2020 und 2021 pandemiebedingt nur digital abgehalten wurde, findet sie seit 2022 auch wieder analog statt. Auch dieses Jahr wird Apple die Veranstaltung im Steve Jobs Theater im Headquarter in Cupertino abhalten. Millionen von Apple-Fans werden mit Hochspannung auf die neuen Ankündigungen achten - und blicken mit Vorfreude auf die stets sehr unterhaltsame Show, bei denen regelmäßig weltbekannte Überraschungsgäste auftreten.

09:03 Uhr

Heute ist wieder einer der wichtigsten Tage für Apple-Fans: Die große Apple-Produktpräsentation steht auf der Agenda. Um 19:00 Uhr (MEZ) beginnt die Veranstaltung unter dem Motto "It's Glowtime" offiziell, die finanzen.net Redaktion begleitet die Präsentation der neuesten Produkte von Apple wie gewohnt live.

Spannend wird es auch für Anleger: Ob Apple mit seiner neuen Produktpalette überzeugen kann oder nicht, dürfte sich auch in der Kursentwicklung der Apple-Aktie widerspiegeln.

"It’s Glowtime" - was im Deutschen etwa als "Es ist Zeit zu glühen / leuchten" übersetzt werden kann, hat bereits im Vorfeld für viele Spekulationen gesorgt. Welche Hinweise gibt "It’s Glowtime" auf die kommenden Produktvorstellungen?

Konkret vermuten Experten dem "Südkurier" zufolge, dass das Motto auf neue Display-Technologien hinweisen könnte, die in den kommenden iPhones, Apple Watches oder anderen Geräten zum Einsatz kommen werden. Eine weitere Interpretation sieht im Motto einen Hinweis auf neue KI-Funktionen, die das Nutzererlebnis durch Apple Intelligence auf eine "hellere" und intuitivere Ebene heben könnten, insbesondere bei der iPhone 16-Serie.



Redaktion finanzen.net