Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,58 SAR abwärts.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 25,58 SAR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 25,40 SAR. Bei 25,40 SAR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.600.949 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 29,00 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,37 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 23,04 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 11,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Am 04.11.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,40 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 418,16 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,63 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 10,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 10.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 08.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,55 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel