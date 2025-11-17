DAX23.728 -0,6%Est505.648 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1602 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.083 +0,1%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagmittag stärker

17.11.25 12:04 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Im SAU-Handel gewannen die Aramco (Saudi Aramco)-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Aramco (Saudi Aramco)
25,84 SAR 0,26 SAR 1,02%
Charts|News|Analysen

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung um 11:49 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 25,78 SAR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 25,88 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,58 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.325.833 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 SAR. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 11,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR ab. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 10,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Am 04.11.2025 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,00 Prozent auf 418,16 Mrd. SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 464,63 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 10.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 08.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,55 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

