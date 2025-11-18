Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Aramco (Saudi Aramco)

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,72 SAR nach.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SAU-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,72 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,40 SAR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,40 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 6.996.665 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 12,75 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 11,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 SAR belaufen.

Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 SAR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 418,16 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel waren 464,63 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Am 08.03.2027 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,55 SAR fest.

